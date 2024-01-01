10 фунтов Джерси в эфиопские быры

Сконвертируйте JEP в ETB по реальному обменному курсу

10 jep
745,43 etb

£1,000 JEP = Br74,54 ETB

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 JEP в ETBПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий74,991474,9914
Низкий72,662570,3761
В среднем73,652072,7910
Изменить2.38%5.58%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 JEP к ETB

За последние 30 дней максимальный курс JEP к ETB составил 74,9914, а минимальный — 72,6625. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 73,6520. Изменение курса JEP к ETB в процентном соотношении составило 2.38.

За последние 90 дней максимальный курс JEP к ETB составил 74,9914, а минимальный — 70,3761. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 72,7910. Изменение курса JEP к ETB в процентном соотношении составило 5.58.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в эфиопские быры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и ETB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в ETB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунтов Джерси

JEP в USD

JEP в EUR

JEP в GBP

JEP в INR

JEP в JPY

JEP в RUB

JEP в AUD

JEP в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Эфиопский быр
1 JEP74,54270 ETB
5 JEP372,71350 ETB
10 JEP745,42700 ETB
20 JEP1 490,85400 ETB
50 JEP3 727,13500 ETB
100 JEP7 454,27000 ETB
250 JEP18 635,67500 ETB
500 JEP37 271,35000 ETB
1000 JEP74 542,70000 ETB
2000 JEP149 085,40000 ETB
5000 JEP372 713,50000 ETB
10000 JEP745 427,00000 ETB
Обменные курсы Эфиопский быр / Фунт Джерси
1 ETB0,01342 JEP
5 ETB0,06708 JEP
10 ETB0,13415 JEP
20 ETB0,26830 JEP
50 ETB0,67076 JEP
100 ETB1,34151 JEP
250 ETB3,35377 JEP
500 ETB6,70755 JEP
1000 ETB13,41510 JEP
2000 ETB26,83020 JEP
5000 ETB67,07550 JEP
10000 ETB134,15100 JEP