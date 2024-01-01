20 исландских крон в тихоокеанские франки

Сконвертируйте ISK в XPF по реальному обменному курсу

20 isk
16 xpf

kr1,000 ISK = ₣0,7970 XPF

Среднерыночный курс в 20:58
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1 ISK в XPFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,80490,8049
Низкий0,79500,7901
В среднем0,80040,7978
Изменить0.25%0.87%
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Соотношение 1 ISK к XPF

За последние 30 дней максимальный курс ISK к XPF составил 0,8049, а минимальный — 0,7950. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,8004. Изменение курса ISK к XPF в процентном соотношении составило 0.25.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к XPF составил 0,8049, а минимальный — 0,7901. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,7978. Изменение курса ISK к XPF в процентном соотношении составило 0.87.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в тихоокеанские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и XPF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в XPF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Тихоокеанский франк
1 ISK0,79695 XPF
5 ISK3,98477 XPF
10 ISK7,96954 XPF
20 ISK15,93908 XPF
50 ISK39,84770 XPF
100 ISK79,69540 XPF
250 ISK199,23850 XPF
500 ISK398,47700 XPF
1000 ISK796,95400 XPF
2000 ISK1 593,90800 XPF
5000 ISK3 984,77000 XPF
10000 ISK7 969,54000 XPF
Обменные курсы Тихоокеанский франк / Исландская крона
1 XPF1,25478 ISK
5 XPF6,27390 ISK
10 XPF12,54780 ISK
20 XPF25,09560 ISK
50 XPF62,73900 ISK
100 XPF125,47800 ISK
250 XPF313,69500 ISK
500 XPF627,39000 ISK
1000 XPF1 254,78000 ISK
2000 XPF2 509,56000 ISK
5000 XPF6 273,90000 ISK
10000 XPF12 547,80000 ISK