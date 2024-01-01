50 исландских крон в лесотские лоти

Сконвертируйте ISK в LSL по реальному обменному курсу

50 isk
6,64 lsl

kr1,000 ISK = L0,1329 LSL

Среднерыночный курс в 20:58
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1 ISK в LSLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,13400,1380
Низкий0,12890,1289
В среднем0,13130,1328
Изменить3.07%-1.81%
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Соотношение 1 ISK к LSL

За последние 30 дней максимальный курс ISK к LSL составил 0,1340, а минимальный — 0,1289. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1313. Изменение курса ISK к LSL в процентном соотношении составило 3.07.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к LSL составил 0,1380, а минимальный — 0,1289. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1328. Изменение курса ISK к LSL в процентном соотношении составило -1.81.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в лесотские лоти

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и LSL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в LSL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Лесотский лоти
1 ISK0,13290 LSL
5 ISK0,66448 LSL
10 ISK1,32895 LSL
20 ISK2,65790 LSL
50 ISK6,64475 LSL
100 ISK13,28950 LSL
250 ISK33,22375 LSL
500 ISK66,44750 LSL
1000 ISK132,89500 LSL
2000 ISK265,79000 LSL
5000 ISK664,47500 LSL
10000 ISK1 328,95000 LSL
Обменные курсы Лесотский лоти / Исландская крона
1 LSL7,52476 ISK
5 LSL37,62380 ISK
10 LSL75,24760 ISK
20 LSL150,49520 ISK
50 LSL376,23800 ISK
100 LSL752,47600 ISK
250 LSL1 881,19000 ISK
500 LSL3 762,38000 ISK
1000 LSL7 524,76000 ISK
2000 LSL15 049,52000 ISK
5000 LSL37 623,80000 ISK
10000 LSL75 247,60000 ISK