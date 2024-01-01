1 исландская крона в албанские леки

Сконвертируйте ISK в ALL по реальному обменному курсу

1 isk
0,67 all

kr1,000 ISK = Lek0,6701 ALL

Среднерыночный курс в 20:22
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1 ISK в ALLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,67490,6797
Низкий0,67010,6673
В среднем0,67250,6714
Изменить-0.08%-0.32%
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Соотношение 1 ISK к ALL

За последние 30 дней максимальный курс ISK к ALL составил 0,6749, а минимальный — 0,6701. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,6725. Изменение курса ISK к ALL в процентном соотношении составило -0.08.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к ALL составил 0,6797, а минимальный — 0,6673. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,6714. Изменение курса ISK к ALL в процентном соотношении составило -0.32.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7751,66518,27
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,879
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23813,581
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21313,307

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в албанские леки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и ALL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в ALL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландская крона

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ISK в GBP

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ISK в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Албанский лек
1 ISK0,67006 ALL
5 ISK3,35031 ALL
10 ISK6,70061 ALL
20 ISK13,40122 ALL
50 ISK33,50305 ALL
100 ISK67,00610 ALL
250 ISK167,51525 ALL
500 ISK335,03050 ALL
1000 ISK670,06100 ALL
2000 ISK1 340,12200 ALL
5000 ISK3 350,30500 ALL
10000 ISK6 700,61000 ALL
Обменные курсы Албанский лек / Исландская крона
1 ALL1,49240 ISK
5 ALL7,46200 ISK
10 ALL14,92400 ISK
20 ALL29,84800 ISK
50 ALL74,62000 ISK
100 ALL149,24000 ISK
250 ALL373,10000 ISK
500 ALL746,20000 ISK
1000 ALL1 492,40000 ISK
2000 ALL2 984,80000 ISK
5000 ALL7 462,00000 ISK
10000 ALL14 924,00000 ISK