10 тысяч израильских новых шекелей в мьянманские кьяты
Сконвертируйте ILS в MMK по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 ILS в MMK
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|584,2080
|584,2080
|Низкий
|556,6970
|553,1590
|В среднем
|567,9481
|566,2938
|Изменить
|1.85%
|3.20%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к MMK
За последние 30 дней максимальный курс ILS к MMK составил 584,2080, а минимальный — 556,6970. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 567,9481. Изменение курса ILS к MMK в процентном соотношении составило 1.85.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к MMK составил 584,2080, а минимальный — 553,1590. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 566,2938. Изменение курса ILS к MMK в процентном соотношении составило 3.20.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в мьянманские кьяты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и MMK из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в MMK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Израильский новый шекель / Мьянманский кьят
|1 ILS
|576,30100 MMK
|5 ILS
|2 881,50500 MMK
|10 ILS
|5 763,01000 MMK
|20 ILS
|11 526,02000 MMK
|50 ILS
|28 815,05000 MMK
|100 ILS
|57 630,10000 MMK
|250 ILS
|144 075,25000 MMK
|500 ILS
|288 150,50000 MMK
|1000 ILS
|576 301,00000 MMK
|2000 ILS
|1 152 602,00000 MMK
|5000 ILS
|2 881 505,00000 MMK
|10000 ILS
|5 763 010,00000 MMK