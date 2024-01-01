1 тысяча израильских новых шекелей в коморские франки
Сконвертируйте ILS в KMF по реальному обменному курсу
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|1 ILS в KMF
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|125,4050
|125,4050
|Низкий
|121,4600
|120,8510
|В среднем
|123,1630
|122,8571
|Изменить
|0.69%
|1.16%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к KMF
За последние 30 дней максимальный курс ILS к KMF составил 125,4050, а минимальный — 121,4600. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 123,1630. Изменение курса ILS к KMF в процентном соотношении составило 0.69.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к KMF составил 125,4050, а минимальный — 120,8510. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 122,8571. Изменение курса ILS к KMF в процентном соотношении составило 1.16.
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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в коморские франки
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и KMF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в KMF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Израильский новый шекель / Франк Комор
|1 ILS
|123,99000 KMF
|5 ILS
|619,95000 KMF
|10 ILS
|1 239,90000 KMF
|20 ILS
|2 479,80000 KMF
|50 ILS
|6 199,50000 KMF
|100 ILS
|12 399,00000 KMF
|250 ILS
|30 997,50000 KMF
|500 ILS
|61 995,00000 KMF
|1000 ILS
|123 990,00000 KMF
|2000 ILS
|247 980,00000 KMF
|5000 ILS
|619 950,00000 KMF
|10000 ILS
|1 239 900,00000 KMF