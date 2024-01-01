10 израильских новых шекелей в багамские доллары

Сконвертируйте ILS в BSD по реальному обменному курсу

10 ils
2,74 bsd

₪1,000 ILS = B$0,2744 BSD

Среднерыночный курс в 14:02
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1 ILS в BSDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,27800,2780
Низкий0,26490,2630
В среднем0,27020,2694
Изменить1.99%3.34%
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Соотношение 1 ILS к BSD

За последние 30 дней максимальный курс ILS к BSD составил 0,2780, а минимальный — 0,2649. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2702. Изменение курса ILS к BSD в процентном соотношении составило 1.99.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к BSD составил 0,2780, а минимальный — 0,2630. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2694. Изменение курса ILS к BSD в процентном соотношении составило 3.34.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08891,1141,4941,6260,96819,446
1 GBP1,18711,292108,1761,7731,9311,14923,087
1 USD0,9190,774183,7181,3721,4940,8917,867
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,213

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в багамские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и BSD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в BSD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Багамский доллар
1 ILS0,27436 BSD
5 ILS1,37180 BSD
10 ILS2,74360 BSD
20 ILS5,48720 BSD
50 ILS13,71800 BSD
100 ILS27,43600 BSD
250 ILS68,59000 BSD
500 ILS137,18000 BSD
1000 ILS274,36000 BSD
2000 ILS548,72000 BSD
5000 ILS1 371,80000 BSD
10000 ILS2 743,60000 BSD
Обменные курсы Багамский доллар / Израильский новый шекель
1 BSD3,64485 ILS
5 BSD18,22425 ILS
10 BSD36,44850 ILS
20 BSD72,89700 ILS
50 BSD182,24250 ILS
100 BSD364,48500 ILS
250 BSD911,21250 ILS
500 BSD1 822,42500 ILS
1000 BSD3 644,85000 ILS
2000 BSD7 289,70000 ILS
5000 BSD18 224,25000 ILS
10000 BSD36 448,50000 ILS