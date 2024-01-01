История обменного курса индонезийская рупия–малагасийские ариари

Обменный курс индонезийская рупия/малагасийские ариари сейчас составляет 0,277, отражая изменение в размере -0.012% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость индонезийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.067% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс индонезийская рупия/малагасийские ариари колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,279, и минимумом, равным 0,276, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.310% увеличение стоимости.