История обменного курса индонезийская рупия–фунты острова Мэн

Обменный курс индонезийская рупия/фунты острова Мэн сейчас составляет 0,000, отражая изменение в размере 0.334% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость индонезийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.023% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс индонезийская рупия/фунты острова Мэн колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,000, и минимумом, равным 0,000, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.365% уменьшение стоимости.