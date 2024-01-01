История обменного курса индонезийская рупия–албанские леки

Обменный курс индонезийская рупия/албанские леки сейчас составляет 0,006, отражая изменение в размере 0.287% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость индонезийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.214% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс индонезийская рупия/албанские леки колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,006, и минимумом, равным 0,006, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.337% уменьшение стоимости.