История обменного курса венгерский форинт–замбийские квачи

Обменный курс венгерский форинт/замбийские квачи сейчас составляет 0,074, отражая изменение в размере 0.028% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 4.097% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/замбийские квачи колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,074, и минимумом, равным 0,071, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -2.084% уменьшение стоимости.