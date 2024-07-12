История обменного курса венгерский форинт–танзанийские шиллинги

Обменный курс венгерский форинт/танзанийские шиллинги сейчас составляет 7,426, отражая изменение в размере -0.142% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.039% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/танзанийские шиллинги колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 7,471, и минимумом, равным 7,349, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.619% увеличение стоимости.