История обменного курса венгерский форинт–турецкие лиры

Обменный курс венгерский форинт/турецкие лиры сейчас составляет 0,092, отражая изменение в размере -0.714% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.738% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/турецкие лиры колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,093, и минимумом, равным 0,091, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.417% увеличение стоимости.