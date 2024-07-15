История обменного курса венгерский форинт–таджикские сомони

Обменный курс венгерский форинт/таджикские сомони сейчас составляет 0,030, отражая изменение в размере -0.771% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.205% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/таджикские сомони колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,030, и минимумом, равным 0,030, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -1.504% уменьшение стоимости.