История обменного курса венгерский форинт–доллары Соломоновых островов

Обменный курс венгерский форинт/доллары Соломоновых островов сейчас составляет 0,023, отражая изменение в размере -1.144% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.490% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/доллары Соломоновых островов колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,023, и минимумом, равным 0,023, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.918% уменьшение стоимости.