История обменного курса венгерский форинт–российские рубли

Обменный курс венгерский форинт/российские рубли сейчас составляет 0,245, отражая изменение в размере -0.899% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.307% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/российские рубли колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,248, и минимумом, равным 0,242, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.715% увеличение стоимости.