История обменного курса венгерский форинт–кенийские шиллинги

Обменный курс венгерский форинт/кенийские шиллинги сейчас составляет 0,365, отражая изменение в размере 0.160% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 2.201% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/кенийские шиллинги колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,367, и минимумом, равным 0,355, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 1.267% увеличение стоимости.