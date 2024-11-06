История обменного курса кенийский шиллинг–венгерские форинты

Обменный курс кенийских шиллинга/венгерские форинты сейчас составляет 2,945, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кенийских шиллингов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.757% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кенийский шиллинг/венгерские форинты колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 2,981, и минимумом, равным 2,897, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.034%.