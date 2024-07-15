венгерский форинт британские фунты стерлингов История изменения обменного курса

Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса венгерский форинт британские фунты стерлингов. Это сводная страница венгерский форинт (HUF) британские фунты стерлингов (GBP) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные HUF и GBP за 5 лет с 19-07-2019 по 19-07-2024.

10 000 huf
21,55 gbp

Ft1,000 HUF = £0,002155 GBP

Среднерыночный курс в 19 июл. 2024 г.
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История обменного курса венгерский форинт–британские фунты стерлингов

Обменный курс венгерский форинт/британские фунты стерлингов сейчас составляет 0,002, отражая изменение в размере 0.146% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.783% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/британские фунты стерлингов колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,002, и минимумом, равным 0,002, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.317% увеличение стоимости.

Самые популярные валюты на 19 июля 2024 г.

 USDEURGBPCADSGDZARINRAUD
1 USD10,9180,7731,3711,34418,30183,6261,492
1 EUR1,08910,8421,4921,46319,92691,0521,624
1 GBP1,2941,18811,7731,73923,675108,1831,93
1 CAD0,730,670,56410,98113,35261,0121,088

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из венгерских форинтов в британские фунты стерлингов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите HUF из выпадающего списка для исходной валюты и GBP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из HUF в GBP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.

Часто задаваемые вопросы об обменном курсе