История обменного курса эфиопский быр–тихоокеанские франки

Обменный курс эфиопских быра/тихоокеанские франки сейчас составляет 0,907, отражая изменение в размере -0.774% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость эфиопских быров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.554% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс эфиопский быр/тихоокеанские франки колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,917, и минимумом, равным 0,898, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.459%.