История обменного курса эфиопский быр–угандийские шиллинги

Обменный курс эфиопских быра/угандийские шиллинги сейчас составляет 29,954, отражая изменение в размере -0.728% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость эфиопских быров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.098% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс эфиопский быр/угандийские шиллинги колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 30,525, и минимумом, равным 29,811, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.529%.