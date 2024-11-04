История обменного курса эфиопский быр–камбоджийские риели

Обменный курс эфиопских быра/камбоджийские риели сейчас составляет 33,229, отражая изменение в размере -0.732% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость эфиопских быров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.263% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс эфиопский быр/камбоджийские риели колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 33,854, и минимумом, равным 33,073, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.493%.