История обменного курса эфиопский быр–гамбийские даласи

Обменный курс эфиопских быра/гамбийские даласи сейчас составляет 0,576, отражая изменение в размере -0.732% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость эфиопских быров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.310% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс эфиопский быр/гамбийские даласи колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,591, и минимумом, равным 0,568, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.755%.