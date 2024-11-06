История обменного курса эфиопский быр–чилийские песо

Обменный курс эфиопских быра/чилийские песо сейчас составляет 7,932, отражая изменение в размере -0.867% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость эфиопских быров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.268% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс эфиопский быр/чилийские песо колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 8,061, и минимумом, равным 7,791, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.632%.