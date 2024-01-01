История обменного курса эфиопский быр–албанские леки

Обменный курс эфиопских быра/албанские леки сейчас составляет 0,749, отражая изменение в размере 0.691% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость эфиопских быров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.122% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс эфиопский быр/албанские леки колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,760, и минимумом, равным 0,738, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.594%.