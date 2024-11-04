История обменного курса египетский фунт–замбийские квачи

Обменный курс египетских фунта/замбийские квачи сейчас составляет 0,552, отражая изменение в размере -0.022% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.816% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/замбийские квачи колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,553, и минимумом, равным 0,547, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.818%.