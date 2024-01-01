История обменного курса египетский фунт–сейшельские рупии

Обменный курс египетских фунта/сейшельские рупии сейчас составляет 0,281, отражая изменение в размере 1.560% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.412% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/сейшельские рупии колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 0,303, и минимумом, равным 0,271, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 8.911%.