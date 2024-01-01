История обменного курса египетский фунт–новозеландские доллары

Обменный курс египетских фунта/новозеландские доллары сейчас составляет 0,034, отражая изменение в размере -0.093% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.810% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/новозеландские доллары колебался между максимумом, который 03-11-2024 дошел до 0,034, и минимумом, равным 0,034, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.787%.