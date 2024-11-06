История обменного курса египетский фунт–мексиканские песо

Обменный курс египетских фунта/мексиканские песо сейчас составляет 0,409, отражая изменение в размере -0.085% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.257% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/мексиканские песо колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,422, и минимумом, равным 0,402, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.747%.