История обменного курса алжирский динар–узбекские сомы

Обменный курс алжирских динара/узбекские сомы сейчас составляет 96,158, отражая изменение в размере 0.115% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.104% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/узбекские сомы колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 96,337, и минимумом, равным 95,593, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.580%.