История обменного курса алжирский динар–тонганские паанги

Обменный курс алжирских динара/тонганские паанги сейчас составляет 0,017, отражая изменение в размере 0.112% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.652% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/тонганские паанги колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,018, и минимумом, равным 0,017, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.864%.