История обменного курса алжирский динар–парагвайские гуарани

Обменный курс алжирских динара/парагвайские гуарани сейчас составляет 58,656, отражая изменение в размере 0.010% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.244% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/парагвайские гуарани колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 59,003, и минимумом, равным 58,155, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.580%.