阿爾及利亞第納爾兌巴拉圭瓜拉尼匯率歷史紀錄

今日，阿爾及利亞第納爾兌巴拉圭瓜拉尼的匯率目前為56.395，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾及利亞第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.134%。

在過去一星期，阿爾及利亞第納爾兌巴拉圭瓜拉尼的匯率波動，在25-07-2024高見56.436，並在22-07-2024低見56.229。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.238%。