История обменного курса алжирский динар–гондурасские лемпиры

Обменный курс алжирских динара/гондурасские лемпиры сейчас составляет 0,189, отражая изменение в размере -0.031% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.388% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/гондурасские лемпиры колебался между максимумом, который 20-11-2024 дошел до 0,190, и минимумом, равным 0,188, на 22-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 22-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.247%.