История обменного курса алжирский динар–чилийские песо

Обменный курс алжирских динара/чилийские песо сейчас составляет 7,272, отражая изменение в размере -0.036% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.788% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/чилийские песо колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 7,300, и минимумом, равным 7,091, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.654%.