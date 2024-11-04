История обменного курса доминиканское песо–новые тайваньские доллары

Обменный курс доминиканских песо/новые тайваньские доллары сейчас составляет 0,533, отражая изменение в размере 0.080% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.590% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/новые тайваньские доллары колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,537, и минимумом, равным 0,527, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.674%.