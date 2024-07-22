多明尼加比索兌新台幣匯率歷史紀錄

今日，多明尼加比索兌新台幣的匯率目前為0.554，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，多明尼加比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.075%。

在過去一星期，多明尼加比索兌新台幣的匯率波動，在22-07-2024高見0.556，並在22-07-2024低見0.553。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值下跌了-0.279%。