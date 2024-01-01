История обменного курса доминиканское песо–доллары Тринидада и Тобаго

Обменный курс доминиканских песо/доллары Тринидада и Тобаго сейчас составляет 0,113, отражая изменение в размере 0.075% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.251% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/доллары Тринидада и Тобаго колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,113, и минимумом, равным 0,112, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.420%.