История обменного курса доминиканское песо–тайские баты

Обменный курс доминиканских песо/тайские баты сейчас составляет 0,569, отражая изменение в размере 0.150% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.865% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/тайские баты колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,572, и минимумом, равным 0,557, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.768%.