История обменного курса доминиканское песо–шведские кроны

Обменный курс доминиканских песо/шведские кроны сейчас составляет 0,180, отражая изменение в размере -0.171% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.647% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/шведские кроны колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,181, и минимумом, равным 0,177, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.807%.