История обменного курса доминиканское песо–мозамбикские метикалы

Обменный курс доминиканских песо/мозамбикские метикалы сейчас составляет 1,056, отражая изменение в размере 0.080% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.229% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/мозамбикские метикалы колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 1,061, и минимумом, равным 1,055, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.333%.