История обменного курса доминиканское песо–патаки Макао

Обменный курс доминиканских песо/патаки Макао сейчас составляет 0,133, отражая изменение в размере 0.068% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.032% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/патаки Макао колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,133, и минимумом, равным 0,133, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.243%.