История обменного курса доминиканское песо–молдавские леи

Обменный курс доминиканских песо/молдавские леи сейчас составляет 0,296, отражая изменение в размере 0.080% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.118% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/молдавские леи колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,299, и минимумом, равным 0,295, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.028%.