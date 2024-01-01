История обменного курса доминиканское песо–южно-корейские воны

Обменный курс доминиканских песо/южно-корейские воны сейчас составляет 23,218, отражая изменение в размере 0.122% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.297% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/южно-корейские воны колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 23,332, и минимумом, равным 22,722, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.760%.