История обменного курса доминиканское песо–камбоджийские риели

Обменный курс доминиканских песо/камбоджийские риели сейчас составляет 67,428, отражая изменение в размере 0.080% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.169% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/камбоджийские риели колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 67,605, и минимумом, равным 67,362, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.239%.