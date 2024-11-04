История обменного курса доминиканское песо–киргизские сомы

Обменный курс доминиканских песо/киргизские сомы сейчас составляет 1,431, отражая изменение в размере 0.080% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.492% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/киргизские сомы колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 1,432, и минимумом, равным 1,409, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.085%.