История обменного курса доминиканское песо–эскудо Кабо-Верде

Обменный курс доминиканских песо/эскудо Кабо-Верде сейчас составляет 1,712, отражая изменение в размере 0.286% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.971% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/эскудо Кабо-Верде колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 1,740, и минимумом, равным 1,683, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 2.161%.