История обменного курса доминиканское песо–коста-риканские колоны

Обменный курс доминиканских песо/коста-риканские колоны сейчас составляет 8,518, отражая изменение в размере 0.071% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.040% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/коста-риканские колоны колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 8,535, и минимумом, равным 8,486, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.332%.