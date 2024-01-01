История обменного курса доминиканское песо–бутанские нгултрумы

Обменный курс доминиканских песо/бутанские нгултрумы сейчас составляет 1,402, отражая изменение в размере 0.074% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.360% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/бутанские нгултрумы колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 1,403, и минимумом, равным 1,395, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.240%.