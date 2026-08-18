سجل أسعار الصرف من Dominican peso إلى إلى ngultrums البوتانية

يبلغ سعر صرف Dominican peso إلى إلى ngultrums البوتانية حاليًا 1.63003 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.257% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Dominican peso مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.548% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Dominican peso إلى إلى ngultrums البوتانية بين أعلى مستوى 1.64242 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 1.63003 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.706%.